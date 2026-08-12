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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Auf Golfkurs

Kabel Eins DokuStaffel 13Folge 18vom 12.08.2026
Auf Golfkurs

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 18: Auf Golfkurs

20 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Chumlee hält ein Stück Sportgeschichte in den Händen: Ein Buch mit Golfregeln aus dem Jahr 1934, herausgegeben von der "United States Golf Association".

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