Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 22: Glänzende Augen
19 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein Wahlkampf-Plakat von Abraham Lincoln aus dem Jahr 1864 landet auf dem Tresen und Rick muss abwägen, ob es den Preis wert ist.
Weitere Folgen in Staffel 13
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Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC