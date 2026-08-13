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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Glänzende Augen

Kabel Eins DokuStaffel 13Folge 22vom 13.08.2026
Glänzende Augen

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 22: Glänzende Augen

19 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein Wahlkampf-Plakat von Abraham Lincoln aus dem Jahr 1864 landet auf dem Tresen und Rick muss abwägen, ob es den Preis wert ist.

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