Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Auf die Eier

Kabel Eins DokuStaffel 13Folge 7vom 07.08.2026
Auf die Eier

Auf die EierJetzt kostenlos streamen

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 7: Auf die Eier

20 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ricks begutachtet einen restaurierten VW Samba aus den 1960er Jahren.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Kabel Eins Doku
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alle 6 Staffeln und Folgen