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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Schulausflug

Kabel Eins DokuStaffel 13Folge 9vom 10.08.2026
Schulausflug

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 9: Schulausflug

20 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Musik liegt in der Luft, als Rick eine Gitarre des amerikanischen Gitarrenbauers Semie Moseley begutachtet.

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