Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 24: Per Pony-Express
19 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick und Corey begutachten eine Ausgabe der Bibel, die angeblich mit dem legendären Pony Express transportiert wurde. Der Pony Express wurde 1860 ins Leben gerufen, um Briefe und kleine Pakete via Pferd und Reiter ans Ziel zu bringen.
Weitere Folgen in Staffel 13
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Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC