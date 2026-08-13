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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Per Pony-Express

Kabel Eins DokuStaffel 13Folge 24vom 13.08.2026
Per Pony-Express

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 24: Per Pony-Express

19 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick und Corey begutachten eine Ausgabe der Bibel, die angeblich mit dem legendären Pony Express transportiert wurde. Der Pony Express wurde 1860 ins Leben gerufen, um Briefe und kleine Pakete via Pferd und Reiter ans Ziel zu bringen.

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