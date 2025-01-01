Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 4Folge 1
42 Min.Ab 12

Das Team muss neue Tarnidentitäten annehmen, um nicht von der neuen künstlichen Intelligenz mit dem Namen "Samaritan" entdeckt zu werden, die das weltweite Ausspionieren der Bürger übernommen hat. So arbeitet Finch als Ethik-Professor an der Uni, Shaw als Parfümverkäuferin und John als Polizist in der Drogenfahndung, bis ihnen der erneute Kontakt zur Maschine gelingt und via Sozialnummer eine neue 'Person of Interest' ausgespielt wird ...

