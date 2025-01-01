Person of Interest
Folge 2: Nautilus
42 Min.Ab 12
Reese überzeugt Finch an einer neuen Sozialnummer mitzuarbeiten, die auf eine Studentin zurückführt, die mit 16 bereits zur Schachgroßmeisterin avancierte. Doch nach ihrem plötzlichen Studienabbruch und dem Kauf einer Waffe wird sie offenbar in New York gejagt. Ob die künstliche Intelligenz "Samaritan" im Hintergrund die Fäden zieht?
