Person of Interest
Folge 8: Ausgangspunkt
42 Min.Ab 12
Die neue Nummer geht auf Silva zurück, eine Rekrutin der Police Academy, an der praktischerweise auch Reese angefangen hat, als Ausbilder zu arbeiten. Schon bald stellt sich jedoch heraus, dass Silva bereits Polizistin ist und nach einem Maulwurf Ausschau hält, bis plötzlich ein Anschlag auf sie verübt wird ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
