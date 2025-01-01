Zum Inhalt springenBarrierefrei
Person of Interest

Staffel 4Folge 16
Folge 16: Mordspaß

42 Min.Ab 12

Dieses Mal wird Finch und Reese die Immatrikulationsnummer der Anthropologiestudentin Harper Rose ausgespuckt, die sich schnell als Betrügerin entpuppt. Ihr gelingt es, bei einer Ausgabestelle für medizinisch genutztes Marihuana, wo mit Bargeld bezahlt wird, eine immense Geldsumme abzufangen, infolgedessen einige der Beteiligten ins Krankenhaus müssen ...

