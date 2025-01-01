Person of Interest
Folge 18: Entwischt
42 Min.Ab 12
Während Rinch in Shanghai weiter daran arbeitet, einen Trojaner bei Samaritan einzuschleusen, muss Reese eine taffe Kopfgeldjägerin beschützen, die in Lebensgefahr schwebt ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Person of Interest
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen