Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Person of Interest

Suchen-Vernichten

WarnerStaffel 4Folge 19
Suchen-Vernichten

Suchen-VernichtenJetzt kostenlos streamen

Person of Interest

Folge 19: Suchen-Vernichten

42 Min.Ab 12

Sulaiman Khan, der Gründer und CEO der erfolgreichsten Anti-Viren-Software der Welt, wird Opfer eines Hackerangriffs, der weitreichende Folgen hat. Khan schwebt nun in großer Gefahr - können Reese und Finch ihn beschützen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Person of Interest
Warner
Person of Interest

Person of Interest

Alle 5 Staffeln und Folgen