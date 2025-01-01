Person of Interest
Folge 11: Wenn-Dann-Sonst
42 Min.Ab 12
Die Börse erleidet eine Cyber-Attacke, doch die Agenten sind an der Sache dran. Dabei erhalten sie Hilfe von einem ganz besonderen Freund von Finch. Er berechnet jedes mögliche Szenario, nur eines ist sicher - ohne Opfer geht es nicht: Jemand wird sein Leben verlieren ...
Person of Interest
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
