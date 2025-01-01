Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Person of Interest

Beschützt die Nacht ihre Kinder?

WarnerStaffel 4Folge 4
Beschützt die Nacht ihre Kinder?

Beschützt die Nacht ihre Kinder?Jetzt kostenlos streamen

Person of Interest

Folge 4: Beschützt die Nacht ihre Kinder?

42 Min.Ab 12

Das Team 'Machine' erhält gleich zwei neue Sozialnummern, die auf den 14-jährigen Malcolm und seine achtjährige Schwester zurückführen. Die Geschwister sind auf ihrem Schulweg zur falschen Zeit am falschen Ort, als sie Zeugen einer Schießerei zwischen der 'Bruderschaft' und einer armenischen Bande werden, infolgedessen eine Menge Geld verschwindet. Schnell geraten die Kinder ins Visier der Gangster und werden verfolgt ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Person of Interest
Warner
Person of Interest

Person of Interest

Alle 5 Staffeln und Folgen