Person of Interest
Folge 20: An der Grenze zu Carter
42 Min.Ab 12
John Reese übernimmt einen Mordfall von Detective Joss Carter, den sie selbst nicht mehr hatte lösen können. Dieser Fall wird für ihn persönlicher und gefährlicher als erwartet ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Person of Interest
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen