Pfusch am Bau
Folge 2: Komplett überschwemmt
47 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 6
Daniela Swoboda besitzt das Heurigenlokal „Zum alten Haus“ im 21. Bezirk in Wien. Nach dem Tod ihres Vaters entdeckt die Wirtin beim Entrümpeln, dass der alte Weinkeller, der unter dem Gastgarten liegt, eingebrochen ist. Frau Swoboda engagiert daraufhin einen Baumeister, der den Keller zuschüttet und den Garten betoniert. Doch bereits während der Bauarbeiten steht das Wasser im Gastgarten– und bis heute hat sich daran nichts geändert.
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Pfusch am Bau
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 13, Season 16-21: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 13, Season 19: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen