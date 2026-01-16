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Pfusch am Bau

Komplett überschwemmt

PULS 4Staffel 20Folge 2vom 16.01.2026
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Pfusch am Bau

Folge 2: Komplett überschwemmt

47 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 6

Daniela Swoboda besitzt das Heurigenlokal „Zum alten Haus“ im 21. Bezirk in Wien. Nach dem Tod ihres Vaters entdeckt die Wirtin beim Entrümpeln, dass der alte Weinkeller, der unter dem Gastgarten liegt, eingebrochen ist. Frau Swoboda engagiert daraufhin einen Baumeister, der den Keller zuschüttet und den Garten betoniert. Doch bereits während der Bauarbeiten steht das Wasser im Gastgarten– und bis heute hat sich daran nichts geändert.

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