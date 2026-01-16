Pfusch am Bau
Folge 3: Späte Einsicht?
49 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 6
Im kärntnerischen Pusarnitz hat Familie Egarter das alte Bauernhaus der Großeltern generalsanieren lassen und um einen Zubau erweitert. Doch schnell machten sich Mängel bemerkbar. Trotz mehrmaliger Kontaktaufnahme kam es zu keiner Einigung. Kann Günther Nussbaum bei der verpfuschten Sanierung helfen?
Weitere Folgen in Staffel 20
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Pfusch am Bau
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 13, Season 17-21: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 13, Season 19: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen