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Pfusch am Bau

Späte Einsicht?

PULS 4Staffel 20Folge 3vom 16.01.2026
Späte Einsicht?

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Pfusch am Bau

Folge 3: Späte Einsicht?

49 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 6

Im kärntnerischen Pusarnitz hat Familie Egarter das alte Bauernhaus der Großeltern generalsanieren lassen und um einen Zubau erweitert. Doch schnell machten sich Mängel bemerkbar. Trotz mehrmaliger Kontaktaufnahme kam es zu keiner Einigung. Kann Günther Nussbaum bei der verpfuschten Sanierung helfen?

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