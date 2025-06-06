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Philipp bewegt

Philipp beim Wiener Landesschul-Aquathlon

krone.tvStaffel 1Folge 381vom 06.06.2025
Philipp beim Wiener Landesschul-Aquathlon

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Folge 381: Philipp beim Wiener Landesschul-Aquathlon

21 Min.Folge vom 06.06.2025

Philipps Schultour führt ihn heute in die Seestadt Aspern, wo der Wiener Landesschul-Aquathlon stattfindet. Die ganze Folge zum Nachschauen und -turnen sehen Sie im Video oben!

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