Philipp beim Wiener Landesschul-AquathlonJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 381: Philipp beim Wiener Landesschul-Aquathlon
21 Min.Folge vom 06.06.2025
Philipps Schultour führt ihn heute in die Seestadt Aspern, wo der Wiener Landesschul-Aquathlon stattfindet. Die ganze Folge zum Nachschauen und -turnen sehen Sie im Video oben!
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv