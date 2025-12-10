Zum Inhalt springenBarrierefrei
Philipp bewegt Schule am Mittwoch: Zu Gast im Pflichtschulcluster Eichgraben

krone.tvStaffel 1Folge 578vom 10.12.2025
21 Min.Folge vom 10.12.2025

Mittwoch ist Schultag und Philipps Schultour durch Österreich führt ihn heute in den Pflichtschulcluster Eichgraben – übrigens der einzige in Niederösterreich. Bewegung tut jedenfalls allen gut - den Jungen und den Junggebliebenen!

krone.tv
