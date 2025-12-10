Philipp bewegt Schule am Mittwoch: Zu Gast im Pflichtschulcluster EichgrabenJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 578: Philipp bewegt Schule am Mittwoch: Zu Gast im Pflichtschulcluster Eichgraben
21 Min.Folge vom 10.12.2025
Mittwoch ist Schultag und Philipps Schultour durch Österreich führt ihn heute in den Pflichtschulcluster Eichgraben – übrigens der einzige in Niederösterreich. Bewegung tut jedenfalls allen gut - den Jungen und den Junggebliebenen!
Genre:Turnen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv