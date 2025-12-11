Training im Sitzen am DonnerstagJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 579: Training im Sitzen am Donnerstag
21 Min.Folge vom 11.12.2025
Donnerstag ist Sesseltag: „Sitzen ist das neue Rauchen“, erinnert Philipp regelmäßig, aber mit diesen Übungen tun wir unserem Körper auch im Sitzen etwas Gutes. Einfach mal ausprobieren!
