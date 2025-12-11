Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Philipp bewegt

Training im Sitzen am Donnerstag

krone.tvStaffel 1Folge 579vom 11.12.2025
Training im Sitzen am Donnerstag

Training im Sitzen am DonnerstagJetzt kostenlos streamen

Philipp bewegt

Folge 579: Training im Sitzen am Donnerstag

21 Min.Folge vom 11.12.2025

Donnerstag ist Sesseltag: „Sitzen ist das neue Rauchen“, erinnert Philipp regelmäßig, aber mit diesen Übungen tun wir unserem Körper auch im Sitzen etwas Gutes. Einfach mal ausprobieren!

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Philipp bewegt
krone.tv
Philipp bewegt

Philipp bewegt

Alle 1 Staffeln und Folgen