Dran bleiben am Freitag und Schritt für Schritt fitter werden

krone.tvStaffel 1Folge 587vom 19.12.2025
21 Min.Folge vom 19.12.2025

Motivation, die anhält: Für alle, die ihrem Körper regelmäßig etwas Gutes tun wollen, turnen hier auf krone.tv mit Philipp – und zwar täglich!

