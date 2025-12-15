Aktiv am Dienstag: So kommen wir fit uns gesund durch den AdventJetzt kostenlos streamen
Folge 583: Aktiv am Dienstag: So kommen wir fit uns gesund durch den Advent
21 Min.Folge vom 15.12.2025
Vom sanften Einstieg bis zur sportlichen Herausforderung: Diese tägliche Turneinheit mit Philipp bringt uns nachhaltig in Schwung.
Weitere Folgen in Staffel 1
Genre:Turnen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv