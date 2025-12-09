Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Philipp bewegt

Fit durch den Dienstag - mit diesen Übungen!

krone.tvStaffel 1Folge 577vom 09.12.2025
Fit durch den Dienstag - mit diesen Übungen!

Fit durch den Dienstag - mit diesen Übungen!Jetzt kostenlos streamen

Philipp bewegt

Folge 577: Fit durch den Dienstag - mit diesen Übungen!

21 Min.Folge vom 09.12.2025

Der Dienstag nach dem Feiertag fühlt sich wie ein falscher Montag an, aber für die Bewegungseinheit mit Philipp tut das nichts zur Sache, denn im Idealfall turnen wir ja jeden Tag!

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Philipp bewegt
krone.tv
Philipp bewegt

Philipp bewegt

Alle 1 Staffeln und Folgen