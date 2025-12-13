Rauf auf die Turnmatte am Samstag!Jetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 581: Rauf auf die Turnmatte am Samstag!
21 Min.Folge vom 13.12.2025
Die tägliche Bewegungseinheit mit Philipp ist ein Gamechanger! Mit jedem Tag fühlen wir uns ein Stück besser. Am Samstag gibt es die besten Übungen von unter der Woche. Diese 20 Minuten gönnen wir uns!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Philipp bewegt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv