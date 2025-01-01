Planet Weltweit
Folge 1: Tonga, Paradies der Südsee?
53 Min.Ab 6
Tonga, ein Paradies in der Südsee und auf den ersten Blick eine traumhafte Idylle. Mildes Klima und üppige Vegetation versprechen ideale Lebensbedingungen im ältesten Königreich Polynesiens. Doch abseits von Hofstaat und Palästen sind viele Menschen verzweifelt: Es herrschen Arbeitslosigkeit und Armut.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
