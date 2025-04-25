Costa Rica - Leben wie die FaultiereJetzt kostenlos streamen
Planet Weltweit
Folge 15: Costa Rica - Leben wie die Faultiere
52 Min.Ab 6
Tagelang hängen Faultiere regungslos in den Wipfeln der Bäume - kaum sichtbar für den Menschen, aber als natürliche Gärtner essentiell für den Regenwald. In den letzten Jahren hat die Zahl der weitgehend unerforschten Tiere auch in Costa Rica abgenommen. Doch eine Rettungsstation handelt.
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Planet Weltweit
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH