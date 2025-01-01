Azoren, das Geschäft mit den WalenJetzt kostenlos streamen
Planet Weltweit
Folge 6: Azoren, das Geschäft mit den Walen
53 Min.Ab 12
Das Meer prägt die Azoren bis heute - nachdem der Walfang vor mehr als 30 Jahren verboten wurde, etablierte sich der Meeres-Tourismus. Die große Vielfalt und Dichte an Walen und Delfinen, die man aus nächster Nähe beobachten kann, sucht weltweit ihres Gleichen. Und so wurden im Laufe der Jahre etliche Whale Watching Unternehmen gegründet...
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH