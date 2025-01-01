Planet Weltweit
Folge 4: Rattenjagd im Südpolarmeer
52 Min.Ab 12
Der Neuseeländer Peter Garden gilt als der erfahrenste Pilot für Rattenausrottungen weltweit. Doch nie war die Herausforderung so groß wie auf der subantarktischen Insel Südgeorgien. Schneestürme, hohe Berge und technische Probleme behindern den Luftangriff auf die Vogelräuber, die einst von Robbenschlägern und Walfängern eingeschleppt wurden. Jetzt soll die Insel von ihnen befreit werden.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH