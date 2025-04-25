Zum Inhalt springenBarrierefrei
Planet Weltweit

Sulawesi - die letzten Seenomaden

One TerraStaffel 15Folge 16
Sulawesi - die letzten Seenomaden

Planet Weltweit

Folge 16: Sulawesi - die letzten Seenomaden

52 Min.Ab 6

Die Bajau sind Seenomaden. Seit mehr als drei Jahrhunderten durchstreift das Volk als Fischer, Jäger und Sammler die Meere zwischen Indonesien, Malaysia und den Philippinen, ihre Heimat ist ihr Holzboot. Mittlerweile jedoch praktizieren sie ihr Nomadentum nur noch zeitweise, die Regierung Indonesiens drängt darauf, das Volk sesshaft zu machen. Wie lange noch werden sie ihre Kultur bewahren?

