Planet Weltweit
Folge 16: Sulawesi - die letzten Seenomaden
52 Min.
Die Bajau sind Seenomaden. Seit mehr als drei Jahrhunderten durchstreift das Volk als Fischer, Jäger und Sammler die Meere zwischen Indonesien, Malaysia und den Philippinen, ihre Heimat ist ihr Holzboot. Mittlerweile jedoch praktizieren sie ihr Nomadentum nur noch zeitweise, die Regierung Indonesiens drängt darauf, das Volk sesshaft zu machen. Wie lange noch werden sie ihre Kultur bewahren?
Dokumentation
DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH