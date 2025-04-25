Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vietnam, Kobra auf dem Teller

One Terra
Staffel 15
Folge 10
Vietnam, Kobra auf dem Teller

Planet Weltweit

Folge 10: Vietnam, Kobra auf dem Teller

52 Min.Ab 6

Im vietnamesischen Dorf Vinh Son lebt ein Großteil der Einwohner von der Schlangenzucht: Kobras, Gebänderte Rattenschlangen und sogar die extrem großen und giftigen Königskobras werden hier gehalten und verkauft - zumeist an den Nachbarn China. Der Vorsitzende des örtlichen Zuchtverbandes Kim Van Hoc war einer der ersten, der das lukrative Geschäft noch zu kommunistischen Zeiten entwickelte.

