Folge 11: Taiwan - Fliegende Fische oder Atommüll?
52 Min.Ab 12
Seit rund 800 Jahren lebt das Volk der Tao auf der kleinen zu Taiwan gehörenden Insel Lanyu. Fliegende Fische sind seit jeher ihre Nahrungsgrundlage. Doch das Fischerleben wird nach und nach zerstört. Grund sind die Konkurrenz und die Lagerung von radioaktivem Müll.
