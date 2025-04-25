Planet Weltweit
Folge 5: Der gute Mensch von Karachi
52 Min.Ab 6
In der pakistanischen Hauptstadt Karachi sind Gewalt und politische Unruhen alltäglich. Ein Mann hat eine andere Vision und hilft den besonders Bedürftigen, inmitten der Wirren und entgegen den Widerständen der Taliban.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH