Planet Weltweit
Folge 3: Die Austern von Arcachon
52 Min.Ab 12
Im Becken von Arcachon an der französischen Atlantikküste liegt die Wiege der französischen Austernzucht - und mittlerweile auch die größte Austernbrutstätte Europas. Seit einiger Zeit jedoch bedrohen Viren und Bakterien die jährliche Ernte, und die ersten Austern sterben ab, bevor sie ein Jahr alt sind. Für die traditionellen Austernfischer ist das eine Katastrophe.
Genre:Dokumentation, Natur, Tiere
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH