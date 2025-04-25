Planet Weltweit
Folge 26: Bangkoks Schatztaucher
52 Min.Ab 6
Wie eine riesige Schlange windet sich der Chao Phraya-Fluss durch Bangkok, an seinen Ufern liegen die historischen Viertel der Hauptstadt mit ihren Tempeln und Palästen. Die Wasserader ist das Revier der Flusstaucher, die mit selbst gebauter Tauchausrüstung unter Wasser nach antiquarischen Schätzen suchen.
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Planet Weltweit
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH