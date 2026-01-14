Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 1Folge 1vom 14.01.2026
Folge 1: Poochini allein zu Haus

9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Vom Geräusch des abfahrenden Autos der Familie White erwacht Poochini und muss feststellen, dass man ihn allein zurückgelassen hat. Alsbald wird der verwaiste Poochini von schlimmen Wahnvorstellungen heimgesucht: Er fängt an zu glauben, dass ihn seine geliebte Familie im Stich gelassen hat. Wird er es schaffen, allein zu überleben oder wird er nach und nach den Verstand verlieren? Im letzten Augenblick tauchen glücklicherweise Billy und seine Eltern auf und die Whites sind wieder vereint.

Studio 100 Kids
