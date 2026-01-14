Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Poochini

Der Streuner

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 12vom 14.01.2026
Der Streuner

Der StreunerJetzt kostenlos streamen

Poochini

Folge 12: Der Streuner

9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Billy findet einen streunenden Hund und bringt ihn mit nach Hause. Natürlich geht der Neue Poochini fürchterlich auf den Wecker, vor allen Dingen, weil er alle möglichen Kunststücke macht, die Poochini generell ablehnt. Zum Schluss wird der Neue dann auch noch von einer Stretch-Limo abgeholt. Poochini versucht an seiner Stelle mitzufahren, aber es gelingt ihm nicht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Poochini
Studio 100 Kids
Poochini

Poochini

Alle 1 Staffeln und Folgen