Poochini
Folge 17: Der Buschhund
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Billy probiert Walters Rasierapparat an Poochini aus. Er probiert alles mögliche, um die kahlen Stellen von Poochini zu kaschieren, bis Walter endlich auf die Idee kommt, Poochini mit Samen zu bepflanzen und mit ihm als Busch-Hund auf einen Gärtnereiwettbewerb zu fahren, doch leider wird es Herbst und die Blätter färben sich und fallen ab.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Poochini
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Animation, Familie
Altersfreigabe:
6