Poochini hinter GitternJetzt kostenlos streamen
Poochini
Folge 18: Poochini hinter Gittern
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Billy hat einiges angestellt und immer Poochini die Schuld in die Schuhe geschoben. Als Poochini in eine Hundepension kommt, denkt er, er wäre im Gefängnis und fühlt sich dort ganz elend. Um so glücklicher ist er, als seine Familie ihn wieder abholt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Poochini
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Animation, Familie
Altersfreigabe:
6