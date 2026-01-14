Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 18vom 14.01.2026
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Billy hat einiges angestellt und immer Poochini die Schuld in die Schuhe geschoben. Als Poochini in eine Hundepension kommt, denkt er, er wäre im Gefängnis und fühlt sich dort ganz elend. Um so glücklicher ist er, als seine Familie ihn wieder abholt.

