Poochini
Folge 20: Die Hundehütte der Zukunft ...
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Wendy gibt Walter einen Energie-Drink, der daraufhin einen Arbeitsanfall bekommt und Poochinis gemütliche Hundehütte in das Hundehaus der Zukunft umbaut. Poochini ist entsetzt und als Walter dann noch mit einem eingebauten Fön die neue Hütte in Brand setzt, ist das Fiasko perfekt.
Poochini
Genre:Kinder, Unterhaltung
Altersfreigabe: 6
6