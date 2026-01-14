Poochini
Folge 9: Das Flohhalsband
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Frühlingszeit ist Floh- Springzeit! Die Whites bemühen sich redlich, Poochini dabei zu helfen, der stetig wachsenden Population von Blutsaugern in seinem Fell Herr zu werden. Walter entwickelt ein superstarkes Flohhalsband, während Wendy auf natürliche Wirkstoffe setzt. In beiden Fällen geht der Schuss nach hinten los und eine Zeitlang sieht es so aus, als ob es für Poochini keine Hoffnung gäbe. Doch dann wird Billy unversehens zum Helden des Tages...
Genre:Kinder, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6