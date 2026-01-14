Zum Inhalt springenBarrierefrei
Poochini

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 16vom 14.01.2026
Folge 16: Der Wachhund

9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Walter regt sich fürchterlich auf, weil sowohl seine Bowlingschuhe als auch sein Lieblingsmagazin und sein kostbarer, seit Generationen vererbter Spaten verschwunden sind. Er verlangt von Billy, daß er aus Poochini einen Wachhund macht. Billy versucht Poochini zu drillen, dreht dabei aber selbst vollkommen durch.

Studio 100 Kids
