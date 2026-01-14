Poochini
Folge 11: Süße Träume
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Poochini träumt sich immer wieder in ein nobles Hundeleben hinein. Aber Billy denkt, er hätte Albträume und weckt ihn immer wieder. Poochini versteckt sich und allmählich vermischen sich Traum und Wirklichkeit. Am Schluss ist er sehr froh, wieder bei Billy zu sein.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Poochini
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Animation, Familie
Altersfreigabe:
6