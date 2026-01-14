Poochini
Folge 13: Der Schwanz
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Billy zieht Poochini auf und sagt ihm, daß er auf der Entwicklungsstufe der Evolution ganz weit unten steht, weil er einen Schwanz hat. Poochini ist ganz verzweifelt und versucht seinen Schwanz zu verstecken. Erst als er einen Einbrecher vertreibt, weil der ihm zufällig auf den Schwanz steigt, steigt Poochinis Ansehen wieder.
