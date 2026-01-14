Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Poochini

Der Schwanz

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 13vom 14.01.2026
Der Schwanz

Der SchwanzJetzt kostenlos streamen

Poochini

Folge 13: Der Schwanz

9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Billy zieht Poochini auf und sagt ihm, daß er auf der Entwicklungsstufe der Evolution ganz weit unten steht, weil er einen Schwanz hat. Poochini ist ganz verzweifelt und versucht seinen Schwanz zu verstecken. Erst als er einen Einbrecher vertreibt, weil der ihm zufällig auf den Schwanz steigt, steigt Poochinis Ansehen wieder.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Poochini
Studio 100 International
Poochini

Poochini

Alle 1 Staffeln und Folgen