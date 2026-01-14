Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Poochini

Feuer und Flamme

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 33vom 14.01.2026
Feuer und Flamme

Feuer und FlammeJetzt kostenlos streamen

Poochini

Folge 33: Feuer und Flamme

9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Poochini und Billy werden dabei erwischt, wie sie an einen Hydranten pinkeln und müssen zur Strafe eine Intensivausbildung bei der Feuerwehr machen. Während Billy mehrfach schrecklich versagt, feiert Poochini beim Feuerlöschen große Erfolge und beginnt, an der Sache Gefallen zu finden, auch wenn das Feuerwehr-Dasein ein wenig schmuddelig ist.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Poochini
Studio 100 Kids
Poochini

Poochini

Alle 1 Staffeln und Folgen