Poochini
Folge 34: Auf den Kopf gefallen
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Bei einem wilden Ausflug mit Billy stößt sich Poochini derart den Kopf, daß er nicht nur vergisst, wie er heißt, sondern auch vergisst, wer er ist. Verzweifelt begibt er sich auf die Suche nach seiner Identität und kommt schließlich zum Schluss, dass er eine Katze sein müßte. Dieses Fehlverhalten, was auch in der Familie White für Verwirrung sorgt, kann nur durch einen weiteren Schlag auf den Kopf wieder aus der Welt geschafft werden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Poochini
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6