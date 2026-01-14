Poochini
Folge 43: Die Hitzewelle
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Eine Hitzewelle tobt und natürlich ist im Hause White die Klimaanlage kaputt. Wendy und Billy besuchen die Nachbarn und Poochini und Walter kämpfen gemeinsam mit der Hitze. Als dann auch noch von den Stadtwerken das Wasser abgestellt wird, droht die Situation zu eskalieren.
