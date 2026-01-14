Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Poochini

Die Hitzewelle

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 43vom 14.01.2026
Die Hitzewelle

Die HitzewelleJetzt kostenlos streamen

Poochini

Folge 43: Die Hitzewelle

9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Eine Hitzewelle tobt und natürlich ist im Hause White die Klimaanlage kaputt. Wendy und Billy besuchen die Nachbarn und Poochini und Walter kämpfen gemeinsam mit der Hitze. Als dann auch noch von den Stadtwerken das Wasser abgestellt wird, droht die Situation zu eskalieren.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Poochini
Studio 100 International
Poochini

Poochini

Alle 1 Staffeln und Folgen