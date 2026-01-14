Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Poochini

Der Wachhund

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 55vom 14.01.2026
Der Wachhund

Der WachhundJetzt kostenlos streamen

Poochini

Folge 55: Der Wachhund

9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Wendy bekommt eines Morgens einen furchtbaren Schreck. Denn an ihrem geliebten Kumquat-Bäumchen fehlen ein paar der exotischen Früchte, die ihr ganzer Stolz waren. Und weil Walter natürlich nicht will, daß seine geliebte Frau sich derartig grämt, stellt er sofort ein Notfallkommando zusammen, das den Garten bewachen und den Obst-Dieb auf frischer Tat ertappen soll. Und ein wesentlicher Bestandteil dieses Teams ist natürlich der gefährliche Wachhund Poochini...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Poochini
Studio 100 Kids
Poochini

Poochini

Alle 1 Staffeln und Folgen