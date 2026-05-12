Spionage-Prozess: Egisto Ott im exklusiven TV-Interview & "Drehscheibe Wien"Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge vom 12.05.2026: Spionage-Prozess: Egisto Ott im exklusiven TV-Interview & "Drehscheibe Wien"
53 Min.Folge vom 12.05.2026
Zu Gast bei Manuela Raidl: profil-Herausgeberin und Chefredakteurin Anna Thalhammer, Staatssekretär für Staatsschutz Jörg Leichtfried und Ex-Klubobmann Johann Gudenus (FPÖ)
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Talk
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025: ProSiebenSat.1 Puls 4 & © Season 2024-2026: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2025: ProSiebenSat.1 PULS4