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Pro und Contra

Pro und Contra Spezial: Das gesamte Interview mit Egisto Ott

PULS 4Folge vom 12.05.2026
Pro und Contra Spezial: Das gesamte Interview mit Egisto Ott

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Pro und Contra

Folge vom 12.05.2026: Pro und Contra Spezial: Das gesamte Interview mit Egisto Ott

30 Min.Folge vom 12.05.2026

Die Staatsanwaltschaft Wien wirft dem ehemaligen Nachrichtendienstler Egisto Ott u.a. Amtsmissbrauch auch Bestechlichkeit vor allem nachrichtendienstliche Tätigkeit zugunsten Russlands vor. Im "Pro und Contra"-Interview äußert er sich zu den Vorwürfen.

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