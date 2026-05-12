Pro und Contra Spezial: Das gesamte Interview mit Egisto OttJetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge vom 12.05.2026: Pro und Contra Spezial: Das gesamte Interview mit Egisto Ott
30 Min.Folge vom 12.05.2026
Die Staatsanwaltschaft Wien wirft dem ehemaligen Nachrichtendienstler Egisto Ott u.a. Amtsmissbrauch auch Bestechlichkeit vor allem nachrichtendienstliche Tätigkeit zugunsten Russlands vor. Im "Pro und Contra"-Interview äußert er sich zu den Vorwürfen.
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025: ProSiebenSat.1 Puls 4 & © Season 2024-2026: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2025: ProSiebenSat.1 PULS4