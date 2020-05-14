Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die "Germany's next Topmodel"-Finalistinnen

ProSiebenStaffel 2020Folge 24vom 14.05.2020
45 Min.Folge vom 14.05.2020Ab 12

Die "Germany's next Topmodel"-Finalistinnen fliegen ein letztes Mal vor dem großen Finale ins Paradies nach Jamaika. In einer Luxusvilla der Extraklasse, wo sonst Promis wie Justin Timberlake oder Celine Dion Urlaub machen, werden alle Geheimnisse rund um Heidis Titelanwärterinnen gelüftet. "red." erkundet mit den Mädchen die karibische Trauminsel und besucht sie außerdem ganz privat Zuhause.

