Folge 11: Zicken-Zoff & Casting-Chaos
22 Min.Folge vom 19.03.2020Ab 12
Zicken-Zoff & Casting-Chaos - Warum Backstage bei GNTM die Nerven blank liegen? / Die Promiwelt in Corona-Angst: Wie das Business mit den Superreichen unter dem Virus leidet! Und warum Hollywood-Stars wie Kerry Washington strenge Sicherheitsmaßnahmen begrüßen.
